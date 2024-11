Efteling: Danse Macabre

Video: Efteling koos toepasselijke stem voor nieuwe Holle Bolle Gijs bij Danse Macabre

Bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is ook een nieuw lid van de familie Gijs verschenen. Nabij de duistere abdij roept een Holle Bolle Gijs via een grafmonument om papier. Het gaat om Broeder Gijs, een overleden monnik. De Efteling koos voor een toepasselijke stem.

Tijdens de ontwikkeling van Danse Macabre en het omliggende gebied kreeg het attractiepark advies over religieuze zaken van cultuurtheoloog Frank Bosman. Hij is gevraagd om zijn stem te lenen aan de nieuwe papiervreter. Broeder Gijs is opvallend breedsprakig: naast de gebruikelijke kreet "papier hier" klinken ook verschillende rijmpjes.

Ze worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Voorbeelden zijn "och, ga voor mij toch eens op zoek, naar een prop papier of liefst een heel boek", "papier is geduldig, zegt men telkens weer, maar mijn geduld is niet oneindig meer" en "ik heb altijd vroom en stil geleefd, mijn dank is gróót als u iets geeft".



Gebed

De uitspraak "stervelingen, och doe mij een plezier, geef mij heden mijn dagelijks papier" is een knipoog naar het gebed "geef ons heden ons dagelijks brood". Verder zegt Broeder Gijs "een vel papier of een geschrift, is voor mij een gróte gift" en "ik lust nog wel een bladzijde". Bij het inwerpen van een prul of prop is monnikengezang te horen.



Het grafmonument is vormgegeven als een bronzen reliëf. We zien een monnik met een klein brilletje zitten achter een lessenaar, waar hij aan het schrijven is. Daaronder liggen enkele boeken, met op de ruggen twee Efteling-verwijzingen: een Efteling-E en een worst op een vork, afkomstig uit het familiewapen van de familie Gijs.



Herautenplein

Broeder Gijs is de tweede Gijs in de Efteling die ondanks zijn dood gewoon blijft eten, na Opa Gijs op het Herautenplein in het Sprookjesbos (1970). Op de plek van de monnik was tussen 1978 en 2022 Matroos Gijs te vinden. Het oude huisje van de vertrokken zeeman is blijven staan. Ter decoratie werd een gotische driepasboog aangebracht, met twee hoofdjes erop.