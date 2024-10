Efteling: Danse Macabre

Efteling-medewerkers spelen rol in Danse Macabre: personeel gedraagt zich nors en duister

In de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is een belangrijke rol weggelegd voor het personeel. Medewerkers die gasten verwelkomen in en rond de abdij hebben de opdracht gekregen om zich nors en naargeestig te gedragen. Dat moet bijdragen aan de duistere sfeer rond het spookspektakel.

Het is voor het eerst dat personeelsleden van het Kaatsheuvelse sprookjespark mogen acteren in een attractie. De Efteling liet zich inspireren door de Disney-parken, waar medewerkers van griezelattracties eveneens een sinistere rol kregen.

Wie weleens in Phantom Manor of The Twilight Zone Tower of Terror is geweest, weet dat het personeel daar opvallend geheimzinnig en grimmig kan zijn. Dezelfde houding wordt aangemeten bij Danse Macabre. Werknemers moeten de neven en nichten van de Charlatans voorstellen: de familie die zich heeft gevestigd in het gebied om te kunnen profiteren van alle angstige passanten.



Sterkte

In de hoofdshow van de attractie - de donkere kapel - worden bezoekers naar een koorbank geleid door een medewerker met een lantaarn in de hand. Het zal zeldzaam zijn om daar een vrolijke glimlach te zien op de gezichten van het personeel. In plaats van "veel plezier" klinkt steevast "sterkte".



Ook de personeelskleding van Danse Macabre is anders dan in de rest van het park. Het kledingatelier zorgde voor speciale kostuums gemaakt van oude materialen, met hier en daar wat rafels of vlekjes. "De kleding mag er juist geleefd uitzien", vertelde ontwerper Carla de Kroon onlangs.