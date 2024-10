Efteling: Danse Macabre

Prominente Efteling-fans reageren op Danse Macabre: 'Hoge verwachtingen nu al overtroffen'

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre wordt opvallend goed ontvangen door fans. Abonnementhouders die het spookspektakel de afgelopen dagen alvast mochten uitproberen, zijn nagenoeg allemaal positief over de beleving. Hoewel hier en daar nog puntjes op de i gezet moeten worden, overheerst het gevoel van enthousiasme en tevredenheid.

Dat blijkt uit een rondgang van Looopings langs een groot aantal prominente Efteling-liefhebbers en -contentmakers. Videomaker Bart van Iersel, beter bekend als Bart Baan, zegt bijvoorbeeld "volledig verrast" te zijn door Danse Macabre. Hij noemt het "een fantastische attractie en een geweldige rit". Het hoogtepunt? "Het begin, waar de kat verdween en het Onnoembare tevoorschijn kwam, vond ik echt geweldig."

Friso Geerlings van de kritische Efteling-site Eftelist roemt "de toffe fysieke effecten en een combinatie van beweging, muziek en verrassing die toch zeldzaam is in de attractieparkwereld". "Hoewel Danse Macabre niet de bijna poëtische griezelschoonheid van het gesloopte Spookslot biedt, verrast de attractie met veel positieve elementen die goed samenkomen."



Prettig

Met het ritsysteem wilde de Efteling het gevoel van dansen benaderen. Dat is goed gelukt, denkt Geerlings. "Het ritsysteem zwiert en zwaait prettig als een dans in een balzaal. Zowel de wachtrij als het showdecor overtuigen. Danse Macabre voelt echt als iets nieuws in de Efteling dat je meerdere keren wil doen."



Ook voor Efteling-vlogger Niels Kooyman was Danse Macabre "beter en leuker dan verwacht". "De show bestaat uit heel veel dingen die we al wisten, maar de cocktail van alle elementen samen maakt het ontzettend gaaf." Hij is ook blij met het achtergrondverhaal, dat er niet te dik bovenop ligt. "Het is begrijpelijk voor de gemiddelde bezoeker. Wie het snapt, kan een diepere laag ontdekken. Maar voor iemand die er niets van meekrijgt, is de attractie ook gewoon mooi."







Programmeren

Thijs Kinkhorst van Efteling-encyclopedie Eftepedia ziet Danse Macabre eveneens als een positieve verrassing. "De rit is niet, waar ik bang voor was, te heftig of misselijkmakend, maar soepel en fijn. Het danseffect werkt." Hij benadrukt dat er nog ruimte is om de rit beter te programmeren. "Het is nu lastig om alle personages en effecten werkelijk goed te zien."



Een attractie als Danse Macabre vind je nergens anders, concludeert presentatrice Myrthe Veth van YouTube-talkshow Theme Park Late Night. "Het was spannender dan we hadden verwacht, maar nog steeds heel erg Eftelings. De liefde voor het park en het Spookslot spatte ervanaf." Co-presentator Emile Vierus: "We kunnen niet wachten om nog honderd ritjes te maken en alle details te ontdekken."



Doodeng

Tim Hinssen van Efteling-podcast Kleine Boodschap beleefde "een spectaculaire rit met een mooie balans tussen schoonheid en spanning". De attractie was "bij vlagen zelfs doodeng". "Mijn toch al hoge verwachtingen van Danse Macabre zijn nu al overtroffen. Een prachtig eerbetoon aan het Spookslot, op een originele en eigentijdse manier. Een attractie van wereldklasse, die op z'n minst het huidige Disney-niveau evenaart."



Bij regelmatige Efteling-bezoekers, bekend van hun updates op social media, klinken vergelijkbare geluiden. Eric Rovers vindt Danse Macabre "een prachtige attractie waarbij je vanaf het begin al helemaal in de stemming komt". "Er is zo veel te zien ook tijdens de rit dat je voor alle details zeker meerdere ritjes moet doen."







Niet te filmen

Fotografe Cindy Vervuren is het Spookslot al bijna vergeten. "Welk Spookslot? Danse Macabre is echt supergaaf, een heel mooie en goede toevoeging voor de Efteling." Ze genoot ook van "de supermooie wachtrij waar van alles te zien is". X-gebruiker Coshira: "Wow, wat was dat gaaf. Danse Macabre is fantastisch. Een geweldige sfeer en beleving, van begin tot eind." Youtuber Theme Park Holland: "Het is echt een waardige opvolger van het Spookslot. Niet te filmen. Het is echt een superding."



Eftepedia-schrijver Kinkhorst zegt blij te zijn dat de rit niet op zichzelf staat. "Het maakt onderdeel uit van een gebied en een wachtrij met een hoge mate van afwerking en een onnoembaar aantal te spotten details. Zo is een gesamtkunstwerk ontstaan dat zich een eigen plek kan gaan verwerven tussen de grote publiekstrekkers van de Efteling."



Langer

Zijn er dan geen verbeterpunten? Dat wel. Fans klagen onder meer over de harde piep- en zoemgeluiden die de technische installatie van het ritsysteem produceert. Ook zou de rit wel wat langer mogen zijn, zeggen meerdere liefhebbers. "De rit is ietwat aan de korte kant", aldus vlogger Kooyman. "Maar dat kwam vooral omdat ik het zó vet vond en zó in het moment zat dat ik het jammer vond dat het afgelopen was."



Danse Macabre was tijdens de previews voor abonnees nog niet volledig af. Er worden nog aanpassingen verricht aan het ritprogramma. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kelder van de abdij ook een rol gaat spelen in de show. Op woensdag mogen prijswinnaars en journalisten de attractie uitproberen, gevolgd door de publieksopening op donderdagochtend.