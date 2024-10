Efteling

Drukste Efteling-verzamelbeurs ooit in Drunen: 2500 bezoekers, gigantische wachtrij

Een grote Efteling-beurs in het Brabantse Drunen heeft een record gebroken. Nooit eerder verwelkomde de jaarlijkse Efteling- en Anton Pieck Verzamelbeurs zo veel bezoekers al vandaag. In totaal werden 2500 entreebewijzen verkocht, meldt de organisatie aan Looopings.

Vorig jaar kwamen nog 1500 bezoekers op het evenement af. Het was voor het eerst dat bezoekers een toegangskaartje moesten kopen. Dat kostte 2 euro per persoon. Die drempel heeft het publiek overduidelijk niet afgeschrikt. 's Ochtends ontstond een gigantische wachtrij, die zich uitsterkte over het parkeerterrein.

Veel Efteling-fanaten kwamen om bekende fans te ontmoeten. Zo waren vlogger Niels Kooyman, tattoo-artiest Bram Elstak, tekenaar Warre Groenwals, modelbouwer John Steijger, creatieveling Emiel Schaap en theaterportier Luc van Laar aanwezig.



Mini Efteling

Dat gold ook voor de mensen achter de Facebook-groep Efteling Diverse, YouTube-kanaal Dutch Themepark Network en de Mini Efteling in Nieuwkuijk. Een hoop aanwezigen brachten eigen producten uit. Sommige bezoekers stonden twee uur in de rij om een speciale pin te bemachtigen.



De rest van de beursvloer bestond uit kramen met talloze Efteling- en Anton Pieck-spullen, van Laven tot pins en van knuffels tot boeken. In oktober 2025 keert de beurs terug. Er wordt gedacht aan een nog grotere opzet.