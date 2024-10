Efteling: Danse Macabre

Video: het Onnoembare laat zich zien tijdens openingsceremonie Danse Macabre in de Efteling

Tijdens de openingsceremonie van Danse Macabre in de Efteling heeft het Onnoembare onaangekondigd zijn opwachting gemaakt. Efteling-fans horen al twee jaar verhalen over het Onnoembare: een katachtig wezen dat het kwaad symboliseert. Vanavond dook het beest plotseling op bij de officiële opening van de nieuwe attractie.

Tijdens een speciale show voor genodigden - na zonsondergang - verschenen op de abdij een violiste, een zangeres en monniken met lantaarns. Ondertussen hing er dichte mist rond de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel.

Na een tijdje lieten Virginie en Otto Charlatan zich zien, die in het gebied winkeltjes gestart zijn om te kunnen profiteren van het angstige publiek. Toen de Charlatans de toeschouwers wilden vragen om een aalmoes, greep het Onnoembare in.



Aftroggelen

"Wat heeft dit te betekenen?" riep hij vanaf de abdij. "Arme stervelingen geld aftroggelen over mijn rug? Hier!" De monsterkat liet vuurwerk afgaan. Even later verdween hij weer. "Stelletje armoedige Charlatans."



Vervolgens kwam het Onnoembare op een andere plek tevoorschijn, namelijk op het dak van 't Koetshuys. "Zwijg, nietige stervelingen. Wie niet horen wil..." De ceremonie eindigde met de muziek van de Danse Macabre en een lichtshow op de façade van de attractie.