Efteling: Danse Macabre

Video: de Charlatans zijn terug met een vernieuwde act bij Danse Macabre in de Efteling

De Charlatans hebben hun definitieve plek in het Huyverwoud gevonden. Efteling-bezoekers kunnen al twee jaar kijken naar een dagelijkse act met Virginie en Otto Charlatan: twee kwakzalvers die proberen te profiteren van het onheil rond de abdij van Danse Macabre. Na twee jaar bij de bouwschuttingen opgetreden te hebben, verschijnt het koppel nu ín themagebied.

Speciaal voor de Charlatans en hun bezielde draaiorgel Esmeralda werd een apart plekje op het abdijplein vrijgehouden, met stalen hekken eromheen. Tijdens de straatact gaan de hekken open en krijgen bezoekers de kans om te luisteren naar de verhalen en liedjes van zelfbenoemd ongeluksbestrijder Virginie en haar man Otto.

Met de opening van Danse Macabre is ook de act weer lichtjes aangepast, zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde. De Charlatans maken er geen geheim meer van dat ze vooral geïnteresseerd zijn in het geld van de toeschouwers. Ze sturen hen dan ook dolgraag naar hun eigen souvenirwinkel, bij de uitgang van Danse Macabre.



Verhaal

Het verhaal van de Charlatans werd sinds november 2022 stapsgewijs uitgerold aan de hand van de show en een making-of-serie op YouTube. Afgelopen maand was de voorstelling tijdelijk niet te zien, ter voorbereiding op de opening van het Huyverwoud. Virginie en Otto liepen toen wel rond in de omgeving.