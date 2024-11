Efteling: Danse Macabre

Twee fotopunten bij Danse Macabre in de Efteling: koorbank en biechtstoel

De Efteling heeft twee fotopunten toegevoegd aan de nieuwe attractie Danse Macabre. Hoewel het spookspektakel in de abdij geen actiefoto bevat tijdens de rit, kunnen bezoekers wel gebruikmaken van speciale fotolocaties. Die bevinden zich bij de uitgang van de attractie.

Direct bij het betreden van de souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken passeren gasten een biechtstoel met een automatisch foto-apparaat. Alleen de cabine aan de rechterkant is geopend: links blijft het gordijntje permanent dicht. Wie goed oplet, ziet daar twee voeten van een skelet bungelen.

Na het maken van de foto verschijnt een QR-code in beeld die leidt naar de officiële Efteling-app. Daar is de foto te downloaden, na het aanschaffen van een fotopas. Het tweede fotopunt werkt op dezelfde manier, maar dan in de openlucht.



Koorbank

Op het plein voor de winkel verscheen een koorbank, vergelijkbaar met de banken in de hoofdshow. Bezoekers kunnen er poseren alsof ze in de attractie zitten. Naast een digitale foto produceert de app ook automatisch een video met bewegende onderdelen.