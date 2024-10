Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark denkt dat babygibbon overleden is door mandarijn van bezoeker

Een bezoeker van Ouwehands Dierenpark heeft mogelijk de dood van een aapje op het geweten. De dierentuin moest onlangs afscheid nemen van een jonge withandgibbon. Zijn moeder kon niet meer voor hem zorgen doordat ze erg ziek werd. Daardoor heeft de babygibbon het niet gered.

In het braaksel van de moeder werden stukjes mandarijn gevonden, maar die vrucht is helemaal geen onderdeel van het dieet van de withandgibbons. Ouwehands denkt dat een bezoeker een mandarijn in het verblijf gegooid heeft, vertelt manager dierverzorging José Kok in een video.

"Een jong van ongeveer een maand oud is helaas overleden", aldus Kok. "En het zit hem misschien wel hierin." Vervolgens houdt Kok een mandarijntje omhoog. "De moeder van het jong deed het in het begin hartstikke goed, en ineens werd ze ziek. Diarree en vooral ook braken. En wat zagen in het braaksel? Stukjes mandarijn."



Gif

Men vermoedt dat de aap daar ziek van geworden is. Kok benadrukt dat een mandarijn gezond is voor mensen, maar dodelijk kan zijn voor dierentuindieren. Ze noemt het "een soort van gif". Alles wat buiten het nauwkeurig samengestelde dieet van een dier valt, kan gevaarlijk zijn. Bovendien zaten er mogelijk ziektekiemen op de vrucht.



De manager geeft aan dat het voeren van dieren écht niet de bedoeling is, omdat het tot grote problemen kan leiden. "Niet alleen voor de gezondheid van de dieren", vult een woordvoerster aan. "Het voeren door bezoekers kan namelijk ook tot onrust en ruzies binnen de groep leiden. Het voeren van dieren is niet voor niks een vak op zich."



Genieten

Ouwehands Dierenpark vraagt bezoekers om medewerkers in te schakelen als ze iemand zien die tóch een dier probeert te voeren. "Zo blijven de dieren gezond en kunnen we van hen blijven genieten."