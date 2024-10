Disneyland Paris

Minnie Mouse krijgt nieuwe muzikale voorstelling in Disneyland Paris

Een nieuwe muzikale show in Disneyland Paris draait om Minnie Mouse. De beroemde vriendin van Mickey krijgt komende maand haar eigen voorstelling in Studio D, een overdekt theater in het Production Courtyard-gedeelte van het Walt Disney Studios Park.

De kleinschalige productie, die ongeveer twaalf minuten duurt, gaat Minnie's Musical Moment heten. De Franse titel luidt Le Moment Musical de Minnie. "Minnie en haar vriend Jamie vieren hun vriendschap door hun favoriete spel te spelen: raad het liedje", aldus Disney.

Men spreekt over "een leuk en interactief moment dat je de hele dag liedjes laat neuriën". Minnie's Musical Moment is van vrijdag 1 november tot en met zondag 30 maart meerdere keren per dag te zien. De show vervangt Disney Junior Dream Factory, die eind augustus voor het laatst werd opgevoerd.