Efteling: Danse Macabre

Volledige ritbeschrijving: wat gebeurt er in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre?

Benieuwd wat er zich precies afspeelt in de raadselachtige abdij van Danse Macabre in de Efteling? Looopings deelt de volledige ritbeschrijving van de attractie, na previews voor abonnementhouders, medewerkers en andere genodigden. Waaghalzen die verrast willen worden tijdens de rit, kan de uiteenzetting beter overslaan.

Bij het betreden van de abdij passeren bezoekers een kist met een lichtgevende viool erop. Medewerkers in themakleding sturen hen naar één van de zes catacomben. Gasten wachten in een donker gangetje totdat ze de hoofdshow - de kapel - mogen betreden. Ook daar is het opvallend donker.

Personeelsleden dragen lantaarns om het publiek de weg te wijzen. Er staan zes koorbanken op een ronde schijf, gericht naar het midden. Daar staat een bak met oude muziekinstrumenten. Af en toe komt het hoofd van een klein zwart katje omhoog. In het decor zijn zachte lichtflitsen zichtbaar, alsof het in de verte onweert.



Rookpluim

Elke bank bestaat uit drie rijen met elk zes zitplaatsen. Zodra alle 108 personen zitten, knallen de zes deuren één voor één dicht. De mysterieuze kat verschijnt opnieuw: er zijn verschillende animatronics van het katje, zodat elke bank er één kan zien. Het onweer nadert en de bliksem slaat in op de bak met instrumenten. Dat zorgt voor een rookpluim.



De instrumenten beginnen te bewegen en er komen twee monsterlijke ogen omhoog uit de bak. Vervolgens wordt het aardedonker. De kat transformeert in een kwaadaardig monster, zo is het idee. Gemiauw gaat over in monsterlijk gegrom. Kennelijk komt het monster dichterbij, want we horen zware voetstappen. Ondertussen dreunen de banken op en neer.







Orgelakkoord

Het monster draait alle zes banken richting het orgel in de kapel. Als het licht weer aan gaat, klinkt er een knoerthard orgelakkoord en zien we de animatronic van spookdirigent Joseph Charlatan voor het orgel hangen. Hij start het muziekstuk waar de attractie naar vernoemd is, waarna de schijf en de banken langzaam in beweging komen.



De muziek lijkt op een ingekorte versie van de oude Spookslot-soundtrack, met de toevoeging van een rustig middenstuk en een episch koor. Ook de zwevende viool kennen we van de voorganger, maar dit keer is het instrument uitgevoerd als een videoprojectie achter een gordijn. Naarmate de muziek aanzwelt, gaan de banken sneller draaien. Ook wordt de schijf licht gekanteld.



Drie rechters

Balustrades beginnen op en neer te bewegen en enkele muzikanten laten zich zien. Achter drie rozetvensters verschijnen een pianospeler, een harpspeelster en een trio van triangelspelers. Laatstgenoemde figuren zijn gebaseerd op de drie rechters uit het verdwenen Spookslot.



De pianospeler, die volgens het verhaal José Garcia Fernandez heet, draait zijn hoofd 180 graden. Harpiste Miranda 'Melody' O'Connor kan eveneens een luguber trucje: haar hoofd vliegt tijdens het spelen van haar romp af. Een vierde rozetraam toont kort een videoprojectie van de monsterkat. Achter sommige muren van de abdij gaan zingende monniken schuil.







Gillend koor

Wanneer de climax in de muziek bereikt wordt, draaien de banken en de schijf behoorlijk snel. Uiteindelijk worden de banken naar het hoogste punt gelift, waarbij het Onnoembare zich laat horen. Bij een bliksemflits stort de schijf naar beneden, richting het beginpunt. Tijdens de val klinkt een gillend koor.



De beleving is dan nog niet voorbij: de schijf blijft rustig draaien terwijl de laatste klanken van de viool hoorbaar zijn, net als bij het Spookslot. De vioolsolo is wel flink ingekort. Als de schijf tot stilstand komt, is dirigent Charlatan verdwenen. In totaal duurt de rit ongeveer drieënhalve minuut. Het resulteert in een theoretische capaciteit van 1250 personen per uur. Daarvoor moet de show ongeveer twaalf keer per uur draaien.



Kinderziektes

Die capaciteit wordt op dit moment nog niet gehaald. De attractie kampt met veel storingen en andere kinderziektes. Tijdens een preview op zaterdag viel de schijf meermaals stil, waardoor sommige Efteling-abonnees twee uur in de rij stonden. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat Danse Macabre in de beginfase regelmatig tijdelijk gesloten zal zijn.



Dan is de volgende omroep te horen: "Het orkest is tijdelijk gestopt met spelen. De macabere dans gaat weldra weer verder." Vervolgens klinkt de Engelse vertaling: "The orchestra has temporarily stopped playing. Danse Macabre will soon resume its course."



Risico

De Efteling bestelde het ritsysteem bij fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Daarmee nam het sprookjespark een risico, want het gaat om een prototype dat nog nergens anders ter wereld te vinden is. De technische installatie produceert momenteel harde zoemgeluiden. Die komen regelmatig boven de muziek uit.



Het spookspektakel was tijdens de previews nog niet helemaal af. Er wordt nog gesleuteld aan de programmering van de showeffecten en de bewegingen. Eén van de opvallendste ontbrekende zaken bevindt zich in de kelder: een crypte met schedels en grafkisten is momenteel niet zichtbaar. Daar komt verandering in, maar men weet nog niet zeker of het onderdeel komende week gereed zal zijn bij de officiële opening.