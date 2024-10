Bobbejaanland

Video: nieuwe entertainmentacts bij Halloween in Bobbejaanland

Bobbejaanland schotelt het publiek dit jaar een hoop extra entertainment voor tijdens Halloween. Naast de terugkeer van zeven spookhuizen en vier scare zones investeerde het Vlaamse pretpark in een openingsparade en twee nieuwe shows. Ook kunnen bezoekers kijken naar verschillende straatacts.

De grootste productie is die van de Nederlandse illusionist Alfredo Lorenzo. In de showarena van het park treedt hij in de voetsporen van de befaamde boeienkoning Harry Houdini, onder de noemer The Curse of Houdini. Kobe Van Herwegen werd ingeschakeld voor de regie.

Per voorstelling is er plek voor ongeveer zeshonderd bezoekers. Even verderop, in de Music Hall van cowboystad Desperado City, presenteert hypnotiseur Patrick Pickart zijn eigen hypnoseshow: Professor Pickart. Tijdens de openingsparade klinkt het nieuwe themalied Het is Halloween van Jérémie Vrielync.



Slachtoffer

In griezelgebied Monkey Clan werd de beleving Monkey Experiment toegevoegd, waarbij een onschuldig slachtoffer voor de ogen van het publiek verandert in een aap. Daar treedt ook New Dimension Percussion op. De andere acts heten Circus Carnivalé Showtime, Spooky Salsa, Fiesta Nocturna, Epic Party en Devil's Dance. In totaal zet het park meer dan tweehonderd artiesten in.



Bobbejaanland spreekt over "meer show en entertainment dan ooit tevoren". "De donkere kant van Halloween vind je terug in de spookhuizen", zegt commercieel directrice Peggy Verelst. "En tijdens de shows en in de themazones brengen we entertainment voor de hele familie, ook voor de allerkleinsten."



Openingstijden

Halloweenfans kunnen nog tot en met maandag 11 november terecht in 't plezantste land. Het precieze aanbod is afhankelijk van de openingstijden van het park. Bobbejaanland blijft op vijf dagen geopend tot 21.00 uur. Op de andere halloweendagen, als de poorten om 17.00 of 18.00 uur sluiten, zijn er minder acts.