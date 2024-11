Efteling: Danse Macabre

Het verhaal is rond: Efteling deelt laatste deel van making-of Danse Macabre

Het verhaal van Danse Macabre is na twee jaar eindelijk rond. In het laatste deel van de making-of-serie over de nieuwe Efteling-attractie vallen de laatste ontbrekende puzzelstukjes op hun plek. Voor kijkers wordt duidelijk wat de link is tussen Virginie en Otto Charlatan en het Onnoembare: het kwaad, dat zich manifesteert in de vorm van een zwart katje.

"Het was al die tijd al dat beest", verzucht Virginie Charlatan. "Onschuldig aan de buitenkant, maar een monster van binnen." Haar man Otto verwacht dat ze niet lang alleen zullen blijven in het Huyverwoud. "Er zullen nieuwe reizigers naar hier komen, aangetrokken door de muziek van het Onnoembare."

In het griezelige gebied startte het koppel verschillende winkeltjes, in de hoop te kunnen profiteren van de nieuwsgierigheid van toeristen: In den Swarte Kat, 't Koetshuys en Dr. Charlatans Kwalycke Zaken. "Tegenhouden gaat ons nooit lukken, maar we kunnen ze wel steunen", aldus Otto.



Eindsprint

De YouTube-video is ook een eerbetoon aan de makers van de attractie én Efteling-fans die er jarenlang naar hebben uitgekeken. Verschillende liefhebbers prijzen het spookspektakel de hemel in. "We hebben echt een eindsprint moeten trekken met z'n allen om op tijd klaar te zijn", zegt werktuigbouwkundig engineer Joost Schetters. "We zijn er supertrots op dat het is gelukt."



Ook horen we wederom het Onnoembare, met de stem van Stanley Burleson. Hij zegt blij te zijn dat zijn "feest des doods" eindelijk voor iedereen toegankelijk is. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat hij nooit zijn ware gezicht zal laten zien. "Nooit zullen jullie zien wat onder mijn masker schuilt. Wat jullie kennen is een façade. Alles daaronder, dat blijft mijn geheim."



Videoland

Bij de start van de making-of-serie in oktober 2022 liet de Efteling weten dat er tien afleveringen zouden volgen. Dat werden er uiteindelijk slechts acht. Op Videoland, de streamingdienst van RTL, zijn alle delen nu ook te bekijken. Daar verscheen deze week eveneens een samenvatting van het verhaal van Virginie en Otto, onder de noemer Danse Macabre: Het Lot van de Charlatans.