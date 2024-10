Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat dieper in op verhaal Phantom Manor in nieuwe video

Disneyland Paris geeft voor eens en voor altijd duidelijkheid over het verhaal van spookhuis Phantom Manor. Achter de griezelige attractie gaat een bijzondere verhaallijn schuil, die samenhangt met het omliggende gebied Thunder Mesa. In een bijzondere YouTube-video doet niemand minder dan acteur Bernard Alane de historie van het landhuis uit de doeken.

Alane verzorgt tegenwoordig de karakteristieke Franstalige stem in de attractie. De Engelstalige voice-over is die van de beroemde horroracteur Vincent Price. Hij overleed in 1993, een jaar na de opening van Phantom Manor. Over het verhaal van het spookhuis werd decennialang gespeculeerd door fans.

Bij een grootschalige verbouwing in 2019 voerde Disney verschillende wijzigingen door die het verhaal duidelijker moeten overbrengen op het publiek. Dankzij de vertelling van Alane, in een zeven minuten durende video, kan iedereen de ijzingwekkende geschiedenis tot zich nemen.



Big Thunder Mining Company

Die begint met Henry Ravenswood. Hij vergaarde halverwege de negentiende eeuw een fortuin in het cowboystadje dankzij zijn mijnbedrijf: de Big Thunder Mining Company. Met het geld liet hij een statig landhuis bouwen op een heuvel, waar hij ging wonen met zijn vrouw Martha en hun dochter Melanie. Toen Melanie wilde trouwen, was vader Henry in alle staten.



Niemand was goed genoeg voor zijn dochter. Henry en Martha kwamen om het leven bij een aardbeving, nog vóór een huwelijk kon plaatsvinden. Ook met vier potentiële echtgenotes van Melanie liep het slecht af. Hun lot kunnen we zien in de voorshow van de attractie.



Bevroren in de tijd

Vandaag de dag dwaalt de aanstaande bruid nog steeds rond door de gangen van haar in verval geraakte landhuis, wachtend op haar verloofde. Bruiloftsgasten raakten gevangen in haar verdriet, bevroren in de tijd. Ondertussen wordt Melanie bespioneerd door een spookverschijning, die opvallend veel weg heeft van wijlen Henry Ravenswood.