Walibi Holland

Bezoekers Walibi Holland bijna anderhalf uur vast in stilgevallen trein Untamed

Een trein van de rollercoaster Untamed in Walibi Holland is vanmiddag vastgelopen op een merkwaardig punt. Net na de start van de rit werd de achtbaantrein stilgezet. Op dat moment hadden een paar karretjes het station verlaten.

Passagiers die achteraan de trein zaten, konden even later weer uitstappen. De mensen in de voorste rijen hadden minder geluk. Zij moesten bijna anderhalf uur geduld hebben tot de trein achterwaarts terug in het station was getrokken. Dat gebeurde met behulp van een kabellier.

Walibi-medewerkers deelden ondertussen flesjes water en zakjes chips uit om de pijn te verzachten. Later ontvingen de pechvogels ook bonnetjes om de wachtrij bij een attractie naar keuze over te slaan. De oorzaak van het voorval is niet bekend. Het incident vond plaats rond 11.35 uur.



Weer operationeel

Zo'n negentig minuten later hadden alle inzittenden de trein verlaten. Sinds 13.35 uur is Untamed weer operationeel. Walibi verwelkomt vandaag 20.000 bezoekers voor de Halloween Fright Nights. Het park is volledig uitverkocht. Eerder deze maand viel een Untamed-trein al stil aan het einde van de baan.