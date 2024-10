Duinrell

Duinrell denkt na over vervanging of vernieuwing Kikkerachtbaan

Eén van de oudste achtbanen in Nederland wordt binnen afzienbare tijd vervangen of vernieuwd. Duinrell in Wassenaar denkt na over een rigoureuze renovatie voor de klassieke Kikkerachtbaan. Volgend jaar bestaat de rollercoaster veertig jaar. Langzaam maar zeker wordt het tijd voor een technische upgrade, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

De 8 meter hoge en 360 meter lange Kikkerachtbaan werd halverwege de jaren tachtig gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer. Soortgelijke rollercoasters staan vandaag de dag ook in onder meer Plopsaland in België, Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk, Fort Fun en Tripsdrill in Duitsland en Parque Warner in Spanje.

In drie parken in de Benelux werden vergelijkbare achtbaanmodellen inmiddels verwijderd: Attractiepark Slagharen (1976 tot en met 2000), de Valkenier (1981 tot en met 2021) en Bellewaerde Park (1981 tot en met 2022). In Duinrell komt het einde van de technische levensduur eveneens in zicht. Men wil echter niet van het Kikkerachtbaan-concept af.



Icoon

Het is echter nog niet duidelijk of de attractie vervangen of gerenoveerd zal worden. "Op dit moment overwegen we beide opties voor de langere termijn", geeft de voorlichter aan. "Voor ons is het belangrijk dat het nostalgische gevoel behouden blijft, ook in het geval van een vervanging. De Kikkerachtbaan is voor meerdere generaties een icoon."



Voorlopig is de coaster gewoon operationeel. In Nederland zijn slechts drie achtbanen ouder dan de Kikkerachtbaan: de Python in de Efteling (1981), de Achtbaan in Amusementspark Tivoli (1980) en de Rodelbaan in de Waarbeek (1930). Duinrell telt anno 2024 nog twee andere achtbanen: Dragon Fly en Falcon.