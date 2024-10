Attractiepark Toverland

Toverland neemt maatregelen tegen drukte: eenrichtingsverkeer in scare zones

Toverland komt met een oplossing voor opstoppingen tijdens de Halloween Nights. Bij grote drukte stromen de wandelpaden in sommige scare zones helemaal vol, waardoor er nauwelijks ruimte meer is voor de acteurs. Op dat soort momenten kunnen medewerkers beslissen om eenrichtingsverkeer in te stellen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij griezelgebied Morgana's Frozen Knights in parkdeel Avalon. Door één van de twee ingangen van de zone af te sluiten, volgen alle bezoekers dezelfde looproute. Ook bij de scare zone Shadows of the Sea kan een toegangsweg afgesloten worden.

Daarvoor gebruikt men dranghekken met zeilen en symbolen. Beveiligers zorgen ervoor dat voorbijgangers zich aan de maatregel houden. De wijziging had gisteravond direct effect, met een betere doorstroming in de gebieden.



Vijf

Toverland telt in totaal vijf scare zones. Naast Morgana's Frozen Knights en Shadows of the Sea gaat het om Cirque, Fiesta de los Muertos en DesTroy. Er zijn nog Halloween Nights tot en met zaterdag 9 november.