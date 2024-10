Attractiepark Rotterdam

Politici zijn klaar met Attractiepark Rotterdam: 'Wanneer trekken we de stekker uit dit luchtkasteel?'

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Rotterdam hebben geen enkel vertrouwen meer in de oplevering van Attractiepark Rotterdam. Dat bleek donderdag tijdens een debat. Raadsleden zijn er klaar mee dat ondernemer en eigenaar Hennie van der Most beloftes over de opening van zijn pretpark stelselmatig niet nakomt. Ze willen dat de overheid kijkt naar alternatieven voor de locatie.

Hoewel er de afgelopen weken juist opvallend veel ontwikkelingen plaatsvonden op het terrein, is het geduld van de lokale politiek op. "We hobbelen als het ware van valse belofte naar valse belofte", zegt Tim Kind (Volt), die het onderwerp op de agenda zette. Kind heeft grote twijfels over de financiële positie van Van der Most en de haalbaarheid van zijn businessplan.

Het raadslid benadrukt dat de pretparkbaas vergunningstrajecten structureel onderschat en vaak plannetjes aankondigt die even later weer stranden. Bovendien wordt het park volgezet met "verouderde attracties", aldus Kind. "Onze fractie vraagt zich af of dit het recreatieconcept is waar Rotterdammers massaal gebruik van gaan maken."



Aanrommelen

Dennis Tak (PvdA) vindt het tijd om een "zakelijke afweging" te maken, "in het belang van de stad". Laat de gemeente de ondernemer "nog een aantal jaar aanrommelen" of wordt er bijvoorbeeld gekozen voor het bouwen van nieuwe woningen? "Op deze plek staan we al twaalf jaar toe dat er nog steeds geen attractiepark is."



Van der Most beloofde eerder dit jaar dat Attractiepark Rotterdam de poorten zal openen op 23 maart 2025. Hij heeft nog 151 dagen te gaan, zo becijferde Marvin Biljoen (GroenLinks). "Dat lijkt ons volstrekt onhaalbaar." Tim de Haan (D66) noemt het alsmaar uitstellen van de opening van het park één van de "zekerheden in het leven".



Prachtige verhalen

Theo Coskun (SP) gaat nog verder. "Wanneer trekken we de stekker uit dit luchtkasteel?", vraagt hij onomwonden. De politicus is klaar met de "prachtige verhalen" van Van der Most. "Het is helemaal geen attractiepark. Het is een luchtkasteel. Het is onze grond, daar moeten we iets goeds mee doen. Deze man kan dat niet."



Coskun zet Van der Most neer als een ijzerhandelaar die niet in staat is om pretparken te bouwen en te runnen. "Laat hem dát vak doen. Attractieparken: dat kan-ie niet. Hij heeft niks gebracht, behalve gebakken lucht." Serkan Soytekin (Denk) vindt dat het terrein "al twaalf jaar wordt gegijzeld" door Van der Most. Diederik van Dommelen (VVD) wil dat de gemeente zorgvuldig handelt. Maar, zo geeft, hij toe: "Het duurt allemaal veel te lang."



Onafhankelijk onderzoek

In een reactie laat wethouder Said Kasmi (D66) weten dat hij niet van plan is om Van der Most al weg te sturen. Wel kijkt de gemeente momenteel kritisch naar zijn businesscase. Op initiatief van Volt-raadslid Kind zal daar ook een externe partij bij betrokken worden, voor een onafhankelijk onderzoek. "Wij maken ons grote zorgen", herhaalde Kind.



Van der Most blijft volhouden dat Attractiepark Rotterdam in 2025 zal openen, in drie fases. De datum van 23 maart is echter niet in beton gegoten. Toch wil wethouder Kasmi afwachten waar de ondernemer mee komt. Hij zegt geen aanleiding te hebben om te vermoeden dat de financiële positie van de pretparkbouwer niet in orde is.



Tot 2030

Kasmi vindt het ook te vroeg om beslissingen te nemen over het verlengen van de erfpacht. Op dit moment heeft Van der Most toestemming om het terrein te huren tot 2030. De gemeente zou ervoor kunnen kiezen om de regeling daarna stop te zetten. In dat geval kan Attractiepark Rotterdam dus maximaal vijf jaar geopend blijven.