Duinrell

Foto's: Duinrell is begonnen met de sloop van de klassieke Trollengrot

De nostalgische Trollengrot verdwijnt langzaam maar zeker uit Duinrell. Het pretpark in Wassenaar is gestart met het slopen van de Minitrein uit 1977, ook wel bekend als de Trollen Express. Looopings kreeg deze week een rondleiding over het bouwterrein. Een groot deel van de decors is al afgebroken. De rest volgt de komende weken.

Medewerkers hebben de klassieke scènes met trollen zorgvuldig leeggehaald. De figuren blijven bewaard: ze worden opgeknapt en hergebruikt in een vervangende attractie, op ongeveer dezelfde locatie. Daarover maakt Duinrell binnenkort meer informatie bekend.

Eén van de meest ingrijpende wijzigingen wordt het ontmantelen van het enorme stationsgebouw. Halverwege de jaren negentig realiseerde men een modern bouwwerk met een gebogen dakconstructie en transparante panelen. Het gevaarte had moeten dienen als begin- en eindpunt van de hangende achtbaan Batflyer, maar door technische problemen werd de rollercoaster nooit in gebruik genomen.



Schakelkasten

Op de eerste verdieping, die nooit toegankelijk was voor publiek, zien we vandaag de dag nog steeds de restanten van schakelkasten en oude decorelementen. Na bijna dertig jaar verdwijnt het Batflyer-station alsnog uit Duinrell.



Met het slopen van de Minitrein met Trollengrot, het Batflyer-gebouw én een aangrenzend La Place-horecapunt komt een flink stuk grond vrij, grenzend aan de Botsboten in het Amsterdamse themagebied. Duinrell wil het parkdeel nieuw elan geven, vergelijkbaar met wat vorig jaar gebeurde rond de opnieuw opgebouwde gamehal Arcade.