Parc Astérix Paris

Derde recordjaar op rij voor Parc Astérix: nog nooit zo veel bezoekers als in seizoen 2024

Parc Astérix heeft in seizoen 2024 voor het derde jaar op rij een record behaald. Het afgelopen boekjaar, dat loopt van oktober tot en met september, werd afgesloten met ruim 2,8 miljoen bezoekers. Dat is iets meer dan een jaar eerder.

2024 was sowieso al een feestjaar, want het Franse pretpark bestaat 35 jaar. Dat werd gevierd met jubileumdecoraties, opknapbeurten, een nieuwe paradewagen én een nieuwe attractie: de 50 meter hoge zweefmolen La Tour de Numérobis. Verder ging de theatershow C'est du Délire in première, een muzikale komedie.

Na seizoen 2023 stond de teller op 2.814.000 gasten. Dat waren er dit keer 2.842.000, zo laat men weten. "We consolideren onze positie als het op één na populairste pretpark in Frankrijk", meldt Parc Astérix. Disneyland Paris blijft uiteraard de nummer één. Puy du Fou volgt op plek drie.



Bezettingsgraad

Volgens Parc Astérix hadden de drie themahotels Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue en Les Quais de Lutèce 's zomers een "uitzonderlijke bezettingsgraad" van meer dan 90 procent. "Het weerspiegelt de groeiende aantrekkingskracht van het park als een volwaardige vakantiebestemming."



In 2025 gaat wederom een nieuwe attractie open. Het Gallische themagebied wordt uitgebreid met de garage van Cétautomatix, de dorpssmid uit de Asterix-stripverhalen. De Galliër krijgt zijn eigen spinning coaster. "Met steile hellingen, scherpe bochten en onvoorspelbare versnellingen zal deze nieuwe familieattractie jong en oud bekoren", belooft het park.