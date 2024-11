Duinrell

Luxe kamperen in Duinrell: camping nu te boeken met moderne privébadkamer

Kamperen in Duinrell kan sinds kort luxer dan ooit. Het Wassenaarse pretparkresort biedt nu kampeerplekken aan met moderne privébadkamers. Die zijn voorzien van een ligbad, een douche, een wastafel, een toilet en een wifi-speaker.

Het gaat om enkele speciale plekken op het zogeheten Hertenkamp, gelegen achter parkeerplaats P2. Wie zo'n plaats boekt, mag gebruikmaken van een comfortabele badkamer op loopafstand. Op de dag van aankomst wordt de ruimte tussen 12.00 en 15.00 uur schoongemaakt door Duinrell.

"Wij zijn trots dat we naast alle ontwikkelingen in het attractiepark en het Tikibad ook onze camping blijven ontwikkelen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het is per slot van rekening de eerste vorm van verblijfsrecreatie op Duinrell."



Kameerseizoen

De badkamers konden afgelopen zomer voor het eerst geboekt worden, al heeft Duinrell er tot nu toe geen ruchtbaarheid aan gegeven. Er geldt een minimum van drie nachten. Het nieuwe kampeerseizoen start op vrijdag 4 april.