Duinrell

Zoon van Duinrell-directeur krijgt functie bij het attractiepark

Duinrell is en blijft een familiebedrijf. De zoon van algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt gaat binnenkort aan de slag voor het Wassenaarse attractiepark. Hugo van Zuylen (31) wordt per 1 januari 2025 onderdeel van het managementteam. Hij gaat zich bezighouden met de pijlers upsell, inkoop en verschillende projecten.

De afgelopen jaren was hij strategie- en planningsmanager bij multinational Unilever. Zoon Hugo heeft dezelfde voornaam als de wijlen grondlegger van Duinrell: Hugo van Zuylen van Nijevelt (1929-2018). Ze zijn ook op dezelfde dag geboren: 17 oktober.

"Een nieuwe generatie zorgt ook voor nieuwe energie", vertelt directeur Philip van Zuylen van Nijevelt aan Looopings. "Daar verheugen we ons enorm op." Het directieteam, met naast Van Zuylen van Nijevelt ook commercieel directeur Dolf Zwaanswijk, blijft verder ongewijzigd.



Tikibad

Duinrell opende in 1935 als landgoed. In de jaren tachtig en negentig werden onder leiding van Hugo van Zuylen van Nijevelt veel attracties toegevoegd, waardoor het park uitgroeide tot een landelijke trekpleister. In 1984 opende het Tikibad. Tegenwoordig komen er ongeveer 1,4 miljoen bezoekers per jaar.