Snoephuisje komt tevoorschijn: Efteling breekt steigers bij Hans en Grietje af

Het sprookje van Hans en Grietje in de Efteling nadert de voltooiing. Vandaag worden de steigers bij het tafereeltje in het Sprookjesbos afgebroken. Na een sloop en een herbouw kunnen bezoekers het nieuwe snoephuisje van de heks voor het eerst helemaal aanschouwen, inclusief de kleurrijke details.

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om het huisje opnieuw op te bouwen in oude stijl, maar met moderne materialen. Daardoor is het bouwwerk nu een stuk steviger en toekomstbestendiger dan voorheen. Het originele sprookje uit 1955 was opgetrokken van houten palen en steengaas.

Bijna zeventig jaar later bleek het snoephuis in dermate slechte staat dat afbreken en opnieuw opbouwen de enige optie was. Twee andere sprookjes ondergingen eerder dezelfde behandeling: Roodkapje en Vrouw Holle.



Witte vogel

Hans, Grietje en de heks verkassen sinds april ergens anders. Zij keren binnenkort terug naar het Sprookjesbos. Eén van de bewoners is al wel weer aanwezig: op het dak van het huisje zit wederom een witte vogel. De Efteling verwacht dat de werkzaamheden op vrijdag 22 november afgerond kunnen worden, een maand eerder dan gepland.