Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen gaat toiletten doorspoelen met gerecycled regenwater

Attractie- en Vakantiepark Slagharen gaat starten met het recyclen van regenwater. Door regenwater te gebruiken om de toiletten door te spoelen, kan naar verwachting 535.000 liter drinkwater per jaar bespaard worden. Het systeem werkt met behulp van betonnen regenputten. Die zijn neergezet op twee plekken in het Overijsselse pretparkresort.

Ze kunnen 20.000 liter regenwater opvangen, dat vervolgens gefilterd wordt. Dankzij een dubbel pompsysteem komt het water uiteindelijk terecht in de toiletgebouwen van het attractiepark. Wanneer er te weinig regenwater beschikbaar is, schakelt het systeem over op leidingwater. In Overijssel regent het gemiddeld zo'n tweehonderd dagen per jaar.

Slagharen verwacht dat het systeem in 2025 volledig operationeel zal zijn. De werkzaamheden hangen samen met het renoveren van de toiletruimtes. Voor het project wordt samengewerkt met technisch groothandel Wildkamp en leverancier GEP Regenwater.



Hoge grondwaterstand

"Vanwege de royale daken van het theater en de winkelstraat, in combinatie met de hoge grondwaterstand, is geadviseerd om een betonnen put met een groot volume te gebruiken", laat GEP weten. De tanks zijn geplaatst op 3 meter diepte.



Slagharen heeft de afgelopen jaren al meer stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door te kiezen voor led-verlichting en waterbesparende douchekoppen in de vakantiehuisjes. Nieuwe accommodaties worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen.