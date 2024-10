Disneyland Paris

Foto's: kijk mee met de verbouwing van Studio 1 in Disneyland Paris

In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris wordt Studio 1 verbouwd. De gigantische overdekte boulevard heropent in het voorjaar van 2025 als World Premiere. Inmiddels zijn de eerste decorelementen geplaatst, blijkt uit foto's die in de loods werden gemaakt.

Studio 1 sloot in april voor een ingrijpende verbouwing, als onderdeel van de transformatie van het park naar Disney Adventure World. In 2026 opent een grote uitbreiding met onder meer een promenade richting een waterpartij, een Tangled-carrousel en een Frozen-themawereld.

World Premiere komt, zoals de naam al doet vermoeden, in het teken te staan van een glamoureuze filmpremière. Bezoekers wandelen "onder een sterrenhemel in het hart van Hollywood", zei Disney eerder. Ze verlaten het gebouw via de façade van het fictieve Disney Theater. Op die manier stapt het publiek als het ware een film in.



Naambord

Op de foto's is te zien hoe het naambord van het Disney Theater op de juiste plek wordt gehesen. De onderdelen van de gevel wegen samen drie ton, meldt Disneyland.



In april kregen fans al enkele ontwerpen voorgeschoteld. Afgelopen zomer onthulde men plannen voor een restaurant in World Premiere: The Hollywood Gardens.