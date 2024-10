Kermis

Toezichthouder doet toch onderzoek naar kermisachtbaan na twee ongelukken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat toch onderzoek doen naar een kinderachtbaan op de kermis. Aanleiding zijn twee ongevallen in enkele jaren tijd. Afgelopen zomer raakte een 4-jarige jongen gewond toen hij uit de rollercoaster Crazy Clown viel. De NVWA, die toezicht houdt op de veiligheid van attracties, liet in eerste instantie weten dat de attractie veilig was.

Dat was ook de conclusie toen vijf jaar eerder een kleuter uit dezelfde achtbaan viel. Nu heeft de NVWA alsnog besloten om een uitgebreider onderzoek in te stellen naar het meest recente incident. "Dat loopt nog", geeft een woordvoerder aan in gesprek met Looopings.

De achtbaan voldeed in ieder geval wel aan de normen in de wet: de Crazy Clown werd goedgekeurd door een keurende instantie, op voorwaarde dat de veiligheidsprocedure op de juiste manier wordt gevolgd. Die schrijft voor dat er in het voorste karretje alleen personen met een bepaalde minimumlengte mogen plaatsnemen, of kinderen begeleid door een volwassene.



Niet groot genoeg

"Waarschijnlijk is ten tijde van het ongeval in Alkmaar niet de juiste procedure gevolgd", zegt de voorlichter. "Het slachtoffer was niet groot genoeg om alleen of samen met een ander kind op die plek in de voorste wagon te mogen zitten." Dit wil echter niet automatisch zeggen dat deze attractie onveilig is.



"Tegelijkertijd constateren wij ook dat er in een periode van vijf jaar tijd helaas twee nare ongevallen zijn gebeurd met deze attractie. Wij willen voorkomen dat er opnieuw een dergelijk ongeval kan gebeuren." Daarom gaat een keuringsbedrijf deze coaster en vergelijkbare achtbanen opnieuw beoordelen.



Extra riem

Men kijkt naar de procedures en hoe daar in de praktijk mee omgegaan wordt. Ook is er aandacht voor mogelijke technische aanpassingen, zoals het installeren van een extra riem in de bakjes. "Na de beoordeling zal blijken of die technische aanpassingen gedaan moeten worden."