Efteling

Efteling-treinen rijden voorlopig niet wegens technisch defect

De Stoomtrein in de Efteling is tot nader order gesloten. Er zijn technische problemen bij twee van de drie treinen, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Een derde locomotief kan ook niet ingezet worden: die staat momenteel in Engeland voor een ombouw.

Smalspoorfirma Alan Keef uit het Engelse Herefordshire is bezig met het transformeren van de locomotief Aagje (1911). Binnenkort zal de loc rijden op elektriciteit in plaats van op stoom. Dat is beter voor het klimaat.

De locomotieven Moortje (1907) en Trijntje (1991) bleven achter in de Efteling. Moortje kan al een tijdje niet meer ingezet worden vanwege een technisch defect, weet de voorlichter. Sinds kort is ook Trijntje buiten gebruik. Het is nog niet bekend wanneer de attractie heropend kan worden.



Winterseizoen

Men hoopt dat de ombouw van Aagje in het winterseizoen afgerond kan worden. Daarna komen de andere locs aan de beurt. "Uiteraard doen we dit met oog voor het unieke karakter van de stoomtreinen", zei Alan Keef daar in april over. Er worden showeffecten toegevoegd "om de nostalgische ervaring van een ritje in de Stoomtrein zo veel mogelijk te benaderen".