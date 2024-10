Nieuws

Concurrentie voor Bobbejaanland: halloween-event op steenworp afstand van pretpark

Op zo'n vijf minuten rijden van Bobbejaanland vindt deze week een concurrerend halloween-evenement plaats. Een bosgebied in de buurt van het attractiepark is omgedoopt tot The Haunted Forest, met tien scare zones in verschillende thema's.

Bezoekers maken een wandeling door een donker bos met verschillende griezelige gedeeltes. Ze komen oog in oog te staan met onder meer angstaanjagende circusartiesten en vervloekte piraten.

De zones heten Circus of Screams, Pirates Cove, Forest of Freaks, Escape from Wonderland, The Pumpkin Farm, Outbreak, Witches Gathering, Reaper Valley, Chapel of Shadows en Jack & Friends. De initiatiefnemers beloven "één van de meest unieke halloweenervaringen in de Kempen".



Ark van Noë

Verder zorgt men voor vuurshows en dansoptredens. The Haunted Forest bevindt zich op het terrein van evenementenlocatie Ark van Noë. Het halloweenfestival is van woensdag 30 oktober tot en met zondag 2 november dagelijks geopend vanaf 17.30 uur.



Tot 20.00 uur is het concept geschikt voor gezinnen met kinderen, daarna wordt het event eng. Op donderdag 31 oktober staat ook een Halloween Party met dj's op het programma, vanaf 20.00 uur. Tickets kosten online 12 euro, plus 1 euro administratiekosten.