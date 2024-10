Kermis

Kermisbezoekers zo'n twee uur vast in zweefmolen IJsselstein

Op de kermis in de Utrechtse gemeente IJsselstein hebben bezoekers ongeveer twee uur vastgezeten in een attractie. De 40 meter hoge zweefmolen Europe Flyer kwam aan het einde van de middag stil te staan tijdens een vlucht. Op dat moment bevonden de gondels zich op zo'n 25 meter hoogte.

Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker deelden brandweerlieden reddingsdekens uit. Uiteindelijk lukte het om de molen te ontgrendelen en de bakjes naar beneden te halen. Vervolgens werden de gedupeerden opgevangen in het gemeentehuis.

Europe Flyer is afkomstig van fabrikant AK Rides uit Slowakije. Volgens de organisatie van de kermis had het probleem te maken met een storing bij een sensor die de windsnelheid meet. Er zouden tien mensen in de attractie gezeten hebben. De kermis duurt nog tot en met zondag.