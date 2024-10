Efteling

Samenwerking tussen Efteling en Jan van Haasteren resulteert in Droomvlucht-puzzel

Puzzelaars kunnen zich binnenkort storten op een nieuwe Droomvlucht-puzzel. Tekenstudio Jan van Haasteren brengt in samenwerking met de Efteling een legpuzzel uit die in het teken staat van de sprookjesachtige attractie met elfen, trollen en kastelen. Het is de vierde Efteling-puzzel in de collectie.

In 2021 verscheen een Jan van Haasteren-puzzel met een afbeelding van het Sprookjesbos, in 2022 gevolgd door een kinderpuzzel rond Max & Moritz. Vorig jaar werd een puzzel met Fata Morgana gepresenteerd. Daarvan bestaat tegenwoordig ook een extra grote variant, met vijfduizend in plaats van duizend stukjes.

Half november komt de 360 stukjes tellende Droomvlucht-puzzel uit, geschikt voor kinderen. We zien een prent waarop van alles gebeurt, zoals we van de illustrators van Van Haasteren gewend zijn. De adviesprijs bedraagt 9,95 euro.



Elfentuin

Tekenaar Wilma van den Bosch voegde verschillende taferelen uit de scènes Wonderwoud, Elfentuin, Hemelburchten, Zompenwoud en Droommoeras samen. Bekende Efteling-bewoners krijgen gezelschap van een hoop andere figuren, waaronder een hond, spelende jongetjes, een haai en een inktvis.