Disneyland Paris

Albert Heijn-aanbieding: drie dagen en twee nachten Disneyland Paris vanaf 194 euro

Wie gebruikmaakt van een actie bij Albert Heijn kan drie dagen naar Disneyland Paris voor 194 euro per persoon, inclusief twee overnachtingen. De supermarktketen werkt samen met Touch Travel voor een voordelig arrangement. Het tarief is inclusief een verblijf in een blokhut in vakantiepark Disney Davy Crockett Ranch, met een ontbijtpakket.

In de AH Voordeelshop op voordeelshop.ah.nl staan arrangementen voor vier of zes personen, in vier prijscategorieën: Seizoen A, B, C en D. De verschillen hebben te maken met de gewenste aankomstdatum. Seizoen A - verschillende doordeweekse dagen in januari en februari 2025 - is het goedkoopst.

Voor een verblijf van zes personen is een gezelschap in die periode in totaal 1160 euro kwijt: nog geen 194 euro per persoon. Een vakantie voor vier personen kost dan 840 euro: 210 euro per persoon. De tarieven van de overige seizoenen liggen hoger. Er zijn aankomstdata beschikbaar tot en met zaterdag 22 maart 2025.



Kalender

Een kalender op touchreizen.nl/disney laat zien wanneer welke categorie geldig is en hoeveel blokhutten er nog beschikbaar zijn per datum. Het plaatsen van een boeking kan tot en met zondag 3 november 2024. Bij een verblijf is parkeren inbegrepen, net als Extra Magic Time in het Disney-resort.



Een los entreebewijs voor Disneyland Paris zonder datum kost vandaag de dag 130 euro voor beide parken. Verder vraagt men 30 euro per dag voor een parkeerplek. Met de Albert Heijn-aanbieding kunnen Disney-gangers dus een hoop besparen.