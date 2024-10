Pairi Daiza

Niet Walibi of Bobbejaanland, maar dierentuin Pairi Daiza claimt 'grootste halloweenfestival van België'

In België wordt het grootste halloween-evenement kennelijk niet georganiseerd door een pretpark, maar door een dierentuin. Het populaire Waalse dierenpark Pairi Daiza claimt dit jaar "het grootste halloweenfestival van België" te huisvesten. Die titel is gebaseerd op het aantal avondopenstellingen en de omvang van het terrein, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Halloween in Pairi Daiza startte op zaterdag 19 oktober. Het park blijft vijftien dagen achter elkaar geopend tot 22.00 uur, namelijk tot en met zaterdag 2 november. Bezoekers komen in het park van 75 hectare overal halloweendecoraties en bijpassend entertainment tegen. Geen enkel ander park in België viert Halloween op zo'n groot terrein, legt de voorlichter uit.

Waar Pairi Daiza vijftien halloweenavonden organiseert, heeft Walibi Belgium er dit jaar negen. In Bobbejaanland en Bellewaerde Park staat vijf keer een avondopenstelling op het programma. Wie ook de halloweendagen zonder avondevenement meerekent, komt uit op achttien keer Halloween in Walibi Belgium en negentien in Bobbejaanland.



Spook

Het dierenpark presenteert dit jaar meer dan dertig optredens met ruim tweehonderd artiesten, variërend van dans tot zang en van vuur tot illusies. Verschillende dieren krijgen regelmatig pompoenen voorgeschoteld, waaronder olifanten, nijlpaarden en gorilla's. Als mascotte koos men Pandalloween: een spook met zwarte pandaogen.



De komende weken kunnen bezoekers ook voor het laatst alle vijf de reuzenpanda's van Pairi Daiza bewonderen. In december vertrekken de drie jongen Tian Bao, Bao Di en Bao Mei naar China. Omdat ze daarvoor nog in quarantaine moeten, zijn ze te bewonderen tot en met zondag 10 november.