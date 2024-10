Attractiepark Toverland

Geen Halloween Night op dinsdag: Toverland verrast bezoekers die voor niks naar het park kwamen

In Toverland vindt deze week elke avond een Halloween Night plaats... behalve vandaag. Niet alle bezoekers waren daarvan op de hoogte. Verschillende automobilisten meldden zich vanavond bij het parkeerterrein om een avondje te griezelen. Personeelsleden van Limburgse attractiepark vingen hen op met een verrassing.

In een video op social media is te zien hoe communicatiemedewerkers Tessa Maessen en Henk Janssen de vergistoeristen een hart onder de riem steken. "Wij staan hier klaar op de parkeerplaats om iedereen die zich vergist heeft toch nog met een goed gevoel naar huis te sturen", aldus Maessen.

Het tweetal deelde speciale griezelpakketten uit met lekkers, plus blikjes speciaalbier in halloweenstijl. "We horen dit vaker, jullie zijn zeker niet de enige", verzekerde Janssen in gesprek met één van de pechvogels.



Tot en met zondag

Wie wél een Halloween Night wil meemaken, kan deze week nog van woensdag tot en met zondag terecht in Toverland. Later zijn er nog drie avondopenstellingen op vrijdag 1, zaterdag 2 en zaterdag 9 november. Het park is open van 10.00 tot 23.00 uur. Om 22.45 uur staat een nieuw vuurwerkspektakel op het programma.