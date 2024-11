Nieuws

Nieuw Nederlandstalig boek zoomt in op de pretparkindustrie

Een nieuw boek van een Nederlandse pretparkkenner duikt dieper in de internationale pretparkindustrie. Pretpark In Bedrijf, zoals het boek heet, focust op de bedrijfsmatige kant van de sector. Het naslagwerk van 211 pagina's bestaat uit tien verschillende hoofdstukken waarin een heleboel aspecten van de amusementswereld aan bod komen.

Schrijver Robert Eggenkamp behandelt achtereenvolgens de basis van de pretparkbranche, de geschiedenis, het ontwerp, de attracties en shows, het management, de leveranciers, de parkexploitanten, de trends en ontwikkelingen, het creëren van een eigen pretpark en pretparkhacks. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een interview met een pretparkprofessional.

Eggenkamp, die drie jaar met het boek bezig was, interviewde onder andere professor Pieter Cornelis, IAAPA-directeur Peter van der Schans, Toverland-ontwerper Peter van Holsteijn, voormalig Efteling-directielid Coen Bertens en podcastmaker Erwin Taets. De verhalen worden geïllustreerd aan de hand van ruim honderd afbeeldingen.



Walt Disney World

Eggenkamp studeerde aan de Breda University of Applied Sciences. Hij deed ervaring op bij onder meer Walt Disney World en de Efteling. Het boekwerk is bedoeld om geïnteresseerden wegwijs te maken op pretparkgebied.



Lezers leren wat specifieke termen betekenen, wat bepaalde attractietypes inhouden en wat er komt kijken bij het runnen van een park. Dankzij de interviews krijgen ze bovendien een goed beeld van de mensen achter de industrie. Bestellen kan voor 24,95 euro via pretparkinbedrijf.nl.