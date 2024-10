Walibi Holland

Voormalig scare actor Walibi doet haar verhaal: 'Veiligheid acteurs is ondergeschikt aan geld verdienen'

Een oud-actrice van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland vindt dat het pretpark niet genoeg doet om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Fenny Tietema was jarenlang actief als scare actor, maar stopte een tijdje geleden. Op Facebook legt ze uit waarom ze het evenement de rug toe heeft gekeerd.

Tietema deed haar verhaal naar aanleiding van een Looopings-artikel over een acteur die afgelopen weekend mishandeld werd. Een bezoeker ging hem te lijf met een stalen pijp. "Jaren geleden was het fantastisch, heb er mooie tijden gehad", reageert de vertrokken scare actor. "Maar ik zal er nu niet meer komen, zelfs niet als bezoeker, omdat Walibi het volledig heeft weten te laten ontregelen."

Dat heeft het park aan zichzelf te danken, denkt Tietema. "Misschien moeten ze eens over hun boegbeeld nadenken. Een hoofdpersonage dat mensen belachelijk maakt en uitscheldt, trekt een bepaald soort publiek aan. En tel daarbij op dat het iedere avond veel te vol is in het park, dan krijg je al snel een heel vervelende sfeer."



Opstootjes

Tijdens de Halloween Fright Nights zijn avonden met meer dan 20.000 bezoekers geen uitzondering. Dat zorgt regelmatig voor opstoppingen en opstootjes. De vrouw benadrukt dat ze ontzettend heeft genoten van enkele goede jaren. "Maar je ziet maar weer dat de veiligheid van de acteurs ondergeschikt is aan geld verdienen."



Veel bezoekers hebben dezelfde ervaring, blijkt uit andere commentaren. Volgens Chantal Tesink zijn de prioriteiten van Walibi verkeerd. "De afgelopen jaren draait het steeds meer en meer om geld, waardoor het niet meer te doen is in het park." Erwin van Alphen spreekt liever over de Fight Nights in plaats van de Fright Nights. "Er gaat geen jaar voorbij zonder ernstige incidenten."



Bedreigingen

Hannah Braas werkte vier jaar als scare actor in Walibi Holland, vertelt ze aan Looopings. "We werden destijds al heel vaak bedreigd of geslagen door publiek." In verschillende rollen kreeg ze te maken met scheldpartijen en bedreigingen. Ook werd ze vastgepakt. Uiteindelijk heeft ze om die reden besloten te stoppen als actrice. "Natuurlijk speelt Walibi hier ook een rol in. Het is gewoon jammer."



Mike Gloudemans stelt op Facebook voor om "die grofgebekte clown" weg te halen. "Dit trekt namelijk ook een bepaald slag volk die zich natuurlijk herkent in de clown en denkt: wat die clown mag, mag ik ook." Evaliene Kootstra komt al jaren niet meer na enkele nare ervaringen. "Er loopt echt tokkievolk daar. Altijd is er wel ergens een vechtpartij, plus veel te veel bezoekers."



Alleen maar eurotekens

De drukte is zeker het probleem, denkt Fadi Selim. "Bij Walibi gaat alles om de bezoekersaantallen en niet de kwaliteit." Joe Harmsen vindt dat er te weinig maatregelen worden genomen tegen overlastgevers. Marjolijn Vogelezang stelt voor om Halloween in Walibi te boycotten. "Er is altijd wel ellende en het park wordt te vol geduwd. Maar zolang mensen hier nog heen gaan, zal er niks veranderen. Want geld, geld en nog eens geld. En Walibi ziet ook alleen maar eurotekens."



Walibi verdient inderdaad goed aan het evenement, met entreekaarten die tot wel 54,50 euro per persoon kosten. Daar komen de inkomsten uit de spookhuizen nog bij: 9,50 tot 25,50 euro per stuk. Door sommige haunted houses worden per uur meer dan duizend mensen gejaagd. Aanstaande zaterdag is Walibi volledig uitverkocht.