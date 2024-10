Walibi Holland

Video: Eddie de Clown onderbreekt Walibi-show voor tergend lang verjaardagsliedje

Eddie de Clown heeft een jarige Walibi-bezoeker op geheel eigen wijze in de schijnwerpers gezet. De mascotte van de Halloween Fright Nights haalde de 18-jarige Anna afgelopen weekend op het podium voor een spelonderdeel. Toen bleek dat de tiener jarig was, besloot de onvoorspelbare clown samen met het publiek een verjaardagsliedje in te zetten.

Dat duurde tergend lang, want na Lang Zal Ze Leven volgden ook Zij Leve Hoog en Drie Violen En Een Trommel En Een Fluit, gevolgd door Sinterklaasje Kom Maar Binnen. "Ik zit in een heel ander liedje ineens", mompelde de clown vervolgens. "Fuck it."

Eddie koos de jarige uit voor een drankspelletje, op de dag dat ze 18 jaar werd. "Wat lekker, nou is het eindelijk legaal om tegen jou seksueel gepaste opmerkingen te maken", luidde zijn conclusie. Via TikTok werden de lollige beelden al meer dan tienduizend keer bekeken.