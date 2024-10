Dolfinarium

Kritiek op Dolfinarium zwelt aan: zes politieke partijen willen uitsterfbeleid voor dolfijnen

Een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om het Dolfinarium op termijn te laten stoppen met het houden van dolfijnen, kan op opvallend veel steun rekenen. Anno 2024 is de PvdD niet meer alleen als het gaat om kritiek op het Harderwijkse dierenpark: een motie kreeg deze week steun van in totaal zes partijen.

Naast de PvdD stemden ook de SP, GroenLinks-PvdA, Volt, D66 en de ChristenUnie gisteren vóór het voorstel van PvdD-Kamerlid Ines Kostic. Samen halen die partijen 47 zetels. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer zijn 76 zetels benodigd. De motie haalde het dus niet, maar het is duidelijk dat de kritiek op het Dolfinarium in de landelijke politiek aanzwelt.

De PvdD pleitte in de motie voor een uitsterfbeleid voor de dolfijnen in het park. Men verzocht de regering "verschillende mogelijke scenario's te onderzoeken voor de mogelijkheden voor het uitfaseren van het houden van dolfijnen voor het vermaak van mensen".



Kwalijk

Volgens de dierenpartij houdt het Dolfinarium zich regelmatig niet aan de regels. Afspraken met het ministerie zouden "telkens weer" niet nagekomen worden. Tweede Kamerlid Kostic herinnert haar collega's eraan dat oud-minister Piet Adema dat eerder "kwalijk" noemde. Hij zei bovendien dat het Dolfinarium eigenlijk gesloten zou moeten worden.



"In 2015 werd terecht het gebruik van wilde dieren in circussen verboden, maar het Dolfinarium mag nog steeds doordraaien als een ordinair watercircus", aldus Kostic. "Deze dieren worden vastgehouden in kleine betonnen bakken waarin zij kunstjes moeten doen voor het commercieel gewin van een handjevol mensen."



Lijden

De PvdD'er somde in haar betoog landen op waar het inmiddels wel verboden is om dolfijnen te fokken en in gevangenschap te houden: Canada, Zwitserland, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Chili, Bolivia en Frankrijk. "Is drie kwartier vermaak voor toeristen en geld in het laatje voor het Dolfinarium voldoende reden om deze dieren dag in, dag uit te laten lijden?"