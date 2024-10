Dolfinarium

Dolfinarium past ontmoetingen met dolfijnen toch aan: geen fotomoment meer

Het Dolfinarium in Harderwijk is gestopt met het maken van foto's bij ontmoetingen met dolfijnen. Bezoekers van het dierenpark kunnen tegen betaling - 99 euro per persoon - in het water stappen om dolfijnen aan te raken. Eerder werd dat moment altijd vastgelegd op foto.

Toen oud-minister Piet Adema daar afgelopen voorjaar mee geconfronteerd werd, liet hij weten dat het Dolfinarium zich niet aan de afspraken hield. Het management van het Dolfinarium bleef volhouden dat men niets fout deed. Nu is er toch een aanpassing doorgevoerd: er worden geen foto's meer gemaakt.

Dat gebeurde "naar aanleiding van de recente discussie over de interpretatie van de regels", vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. Hij is er nog steeds van overtuigd dat het Dolfinarium netjes de regels volgde. "Wel is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de interpretatie van de regels en afspraken."



Glazen wand

Door bezwaar in te dienen bij de overheid moet er definitief duidelijkheid komen over wat wel en niet mag. "In afwachting van deze duidelijkheid hebben we besloten gehoor te geven aan de huidige interpretatie van de regels." Wel is het nog mogelijk voor toeschouwers om zelf foto's te maken op afstand, achter een glazen wand.



Tiebot vindt dat de werkwijze van het Dolfinarium altijd "zorgvuldig, verantwoord en conform afspraken" is. Hij denkt dat het bezwaar gegrond verklaard zal worden. Ook benadrukt hij dat het fotomoment slechts "een klein onderdeel" was van een "waardevol educatief programma van een uur".



Leerervaring

"Het hoofddoel is en blijft het creëren van een unieke leerervaring." De ontmoetingen met dolfijnen zijn nog te boeken tot begin november. Daarna start de jaarlijkse winterstop. "We hopen op snelle duidelijkheid voor de start van het nieuwe seizoen in april 2025."