Familiepark Mondo Verde

Na Partij voor de Dieren pleit ook PVV voor sluiting dierenpark Mondo Verde

Als het aan de PVV ligt, wordt het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde gesloten. Dat bleek afgelopen week tijdens een debat in de Tweede Kamer. In de landelijke politiek sprak eerder alleen de Partij voor de Dieren (PvdD) zich uit tegen Mondo Verde. Daar sluit de PVV zich bij aan.

Mondo Verde in Landgraaf ligt al geruime tijd onder vuur vanwege overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Dierenrechtenorganisaties trokken al regelmatig aan de bel. Ook de PvdD vroeg meermaals aandacht voor de situatie in het Zuid-Limburgse park. Nu is de PVV eveneens een voorstander van het opleggen van maatregelen.

Dat kwam afgelopen woensdag naar voren in een betoog van PVV-Kamerlid Dion Graus, tijdens het bespreken van de begroting voor het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. "Ik ben altijd voorstander geweest van bepaalde dierentuinen waar de dieren het vaak veiliger hebben dan in de natuur, waar ze door stropers worden bejaagd en belaagd", legde Graus uit.



Slachthuis

"Maar onlangs zijn er in een dierenpark vlakbij waar ik woon dingen met dieren gebeurd die niet kunnen." De politicus doelde daarmee op Mondo Verde. Hij riep de minister op om te stoppen met het verstrekken van dierentuinvergunningen voor onbepaalde tijd. De overheid zou volgens Graus moeten ingrijpen als een dierenpark missers begaat, net als in het verleden weleens gebeurde bij een slachthuis dat de regels overtrad.



"Een voorganger van deze minister heeft weleens een slachthuis voor bepaalde tijd gesloten. Als een dierentuin dierenwelzijn aan zijn laars lapt of dieren zelfs verwaarloost, vind ik dat die dierentuin gewoon gesloten moet worden." Graus hoopt dat de minister wil ingrijpen in Landgraaf. "Ik wil de minister echt zeggen: die vergunningen voor onbepaalde tijd kunnen niet meer als mensen zo met dieren omgaan."



Meest verschrikkelijke dingen

In hetzelfde debat somde PvdD'er Ines Kostic op wat er allemaal niet deugt in Mondo Verde: kleine verblijven, illegale dieren, geluidsoverlast, sterfgevallen... Bovendien wordt achter de schermen met honden gefokt. Ze noemde het park "misschien wel de meest dieronvriendelijke dierentuin in Nederland". "Er is een uitgebreid onderzoek geweest, waaruit echt de meest verschrikkelijke dingen kwamen."



Kostic vroeg zich - net als Graus - af wanneer het ministerie stappen onderneemt. "Kan de staatssecretaris toezeggen er beleid van te maken dat bij overtredingen meteen de hardst mogelijke sancties worden opgelegd?"



Volle aandacht

Een dag later antwoordde staatssecretaris Jean Rummenie (BBB) dat hij dierenwelzijn in Nederlandse dierentuin erg belangrijk vindt. "De situatie van dieren in dierentuinen heeft mijn volle aandacht." Volgens Rummenie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezig met controles bij álle dierenparken.



"Alle dierentuinen in Nederland worden op dit moment doorgelicht om te zien of de vergunningen nog kloppen. Zo nodig worden de dierentuinen bezocht en moeten er aanpassingen plaatsvinden." Het is afwachten wat voor gevolgen dit zal hebben voor Mondo Verde.