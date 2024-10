Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris maakt voormalig restaurant Planet Hollywood met de grond gelijk

Er is nog maar weinig over van Planet Hollywood in Disneyland Paris. Afgelopen zomer begon de sloop van het voormalige restaurant in Disney Village. Inmiddels is het herkenbare blauwe koepeldak volledig verdwenen. Ook de rest van het gebouw moet eraan geloven.

Dat is te zien op afbeeldingen van fansite Dphile. Sommige foto's werden gemaakt vanuit luchtballon PanoraMagique. Er staan steigers met witte zeilen om de bouwplaats heen. Op de oude locatie van Planet Hollywood opent in 2026 een nieuw Italiaans restaurant.

Daar kwam afgelopen maand een eerste ontwerp van naar buiten. Het etablissement gaat Casa Giulia heten. De werkzaamheden zijn onderdeel van een ingrijpende transformatie van Disney Village, waarbij veel restaurants en winkels in het gebied worden vervangen of opgeknapt.