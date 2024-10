AquaZoo Leeuwarden

Pinguïngebied in Friese dierentuin dicht na veertien sterfgevallen

De Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden heeft een doorloopgebied met pinguïns onlangs gesloten voor publiek. De reden: in enkele maanden tijd stierven veertien Afrikaanse pinguïns in het park. Daar heeft men echter geen goede verklaring voor.

De dode pinguïns zijn onderzocht door het grootste academisch dierenziekenhuis van Europa, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daar kwam geen duidelijke doodsoorzaak uit naar voren. Sommige dieren hadden bekende ziektesymptomen, maar overleden ondanks een behandeling.

"We weten ook niet zeker of er een verband is", laat het management weten. "Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan." Bezoekers van AquaZoo kunnen normaal gesproken tussen de pinguïns door wandelen. Dat mag tot nader order niet meer. Men wil de overgebleven dieren "alle rust geven".



Libéma

Op dit moment zijn er nog zo'n 25 Afrikaanse pinguïns over in Leeuwarden. AquaZoo telt daarnaast ongeveer dertig humboldtpinguïns in een ander doorloopverblijf, maar daar lijkt niets mee aan de hand te zijn. De dierentuin is onderdeel van parkengroep Libéma, net als bijvoorbeeld Safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Eindhoven Zoo.