Attractiepark Toverland

Toverland-actrice toont resultaat van avondje Halloween: benen vol blauwe plekken

Het leven van een scare actor gaat niet over rozen. Dat ontdekte een actrice die dit jaar aan het werk is tijdens de Halloween Nights in Toverland. Na een avondje bezoekers de stuipen op het lijf jagen zaten haar benen vol met enorme blauwe plekken.

De vrouw stond als gemuteerde rat in het horrordoolhof Trapped, waar ze achter mensen aan holde met een bladblazer. In een TikTok-filmpje, dat inmiddels al ruim 15.000 keer bekeken is, toont ze hoe haar benen er na afloop uitzagen. "Het is echt een beetje heftig", vertelt ze.

De actrice zegt enorm te genieten van haar werk. "Om te zeggen dat ik dat leuk vind, is echt een understatement, want ik vind het fantastisch. Maar dat houdt wel in dat de dag erna je benen er zo uit kunnen zien." Ze waarschuwt dat de beelden niet geschikt zijn voor personen die niet tegen blauwe plekken kunnen.



Bedrijfsongeval

"Ik lach, maar eigenlijk kan dit echt niet", aldus de scare actor. "Zou ik dit kunnen claimen als bedrijfsongeval?", grapt ze. "Het is geen eczeem, het zijn geen schaafwonden. Het zijn echt gewoon blauwe plekken." De medewerkster benadrukt dat ze dit "voor de volle 100 procent" aan zichzelf te danken heeft. "Ik word nergens toe gedwongen, er is niks aan de hand, ik heb het echt zelf gedaan."



In Trapped beleven bezoekers hoe de productie van het bestrijdingsmiddel Rat Away volledig misgaat. Vervolgens worden ze achternagezeten door boze ratten in een duister labyrint. Tickets kosten 7,50 euro per persoon.