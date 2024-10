BillyBird Hemelrijk

Video: muzikale spektakelshow met lichten, vuurwerk, vuur en artiesten in Brabants familiepark

Het Brabantse familiepretpark BillyBird heeft flink uitgepakt voor een nieuwe eindshow. Tijdens het Herfstfestival in de herfstvakantie staat zes dagen lang een avondspektakel op het programma, met lichten, vuurwerk, vuur en artiesten. Daarvoor wordt samengewerkt met leverancier 4 Seasons Entertainment.

Het achtergrondverhaal gaat over mascotte BillyBird, die van plan is om klimberg Hemelaya te verlichten. Door een herfststorm zijn echter alle lampionnen verspreid over het park. De vrienden van BillyBird - de artiesten van het Herfstfestival - helpen de vogel door elk hun eigen lampion mee te nemen.

De productie duurt bijna negen minuten. 4 Seasons Entertainment verzorgt ook de andere acts tijdens het festival. Het evenement duurt nog tot en met zaterdag 26 oktober. BillyBird houdt Halloween bewust buiten de deur: het attractiepark in Volkel wil niets weten van spookhuizen of scare zones.