Efteling: Danse Macabre

Foto's: Efteling brengt heel veel Danse Macabre-merchandise uit

De opening van Danse Macabre in de Efteling gaat gepaard met de introductie van veel nieuwe souvenirs. Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de winkel bij de uitgang van de attractie, ligt vol met bijzondere producten speciaal ontwikkeld voor het spookspektakel. Veel artikelen staan in het teken van het zwarte katje uit het verhaal.

Zo kreeg het katje zijn eigen levensgrote knuffel (20 euro). Een andere knuffel is vormgegeven als het schattige hoofd van het katje (25 euro). Wie het gezicht omkeert, ziet de monsterlijke variant. Op een zwarte hoodie (50 euro) staat het logo van Danse Macabre, inclusief de monsterkat.

Verder is er een haarband (12,50 euro) met beide gedaantes van de kat. Daar werd verlichting in verwerkt. Op een T-shirt (25 euro) staat de viool uit de attractie. Voor 10 euro kunnen bezoekers een set speelkaarten mee naar huis nemen, in de stijl van Danse Macabre. Er kwamen ook ansichtkaarten (10 euro) met tekeningen van vervloekte muzikanten.



Servies

Andere opvallende items zijn een boodschappentas (6 euro), een snoepblik (10 euro), plaktattoos (3 euro), een 3D-magneet (3,50 euro), een pet (17,50 euro) en een pak met drie paar sokken (10 euro). Verder bestaat het aanbod van Dr. Charlatans Kwalycke Zaken onder meer uit servies, kinderkleding, een schrijfset, een sporttas, een paraplu en schudbollen.



Volgens het verhaal probeert Virginie Charlatan de mensen in haar winkel middeltjes aan te smeren waarmee ze het kwaad kunnen verjagen. De Efteling spreekt over "diverse geluksbrengers, hartversterkers en andere moedverhogende artikelen". "De familie Charlatan maakt dankbaar gebruik van de angsten van de bezoekers van het Huyverwoud."



31 oktober

Eerder deze week werd al duidelijk dat de Efteling een set met drie verschillende Danse Macabre-pins uitbrengt (20 euro). Ze kunnen geprikt worden op een bijpassend keycord (3,50 euro). De nieuwe attractie opent op donderdag 31 oktober voor het grote publiek. Tijdens previews voor abonnementhouders en andere genodigden is de winkel al geopend.