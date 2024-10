Walibi Holland

Walibi-bezoeker mishandelt acteur Fright Nights met stalen pijp

Een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland is afgelopen weekend mishandeld door een bezoeker. Dat meldt het slachtoffer zelf op social media. Quincy Voorhout speelt dit jaar de rol van vampier in de scare zone Ghostly Graveyard. Iemand ging hem zaterdagavond te lijf met een stalen pijp.

Voorhout is bekend van TikTok, waar hij ruim 850.000 volgers heeft. Voor de Fright Nights wordt hij onherkenbaar gemaakt. Op Instagram deelt de scare actor een "belangrijk bericht". "Afgelopen zaterdag vond een bezoeker het nodig om mijn scare tool, een stalen pijp, af te pakken en mij keihard tegen mij knie te slaan", aldus de acteur.

"Hierdoor moest ik eerder stoppen en kon ik zondag ook niet werken." Op een foto is te zien hoe Voorhout zijn been laat koelen met ijs. Hij geeft aan dergelijke gebeurtenissen zorgen voor een gevoel van onveiligheid in het team. "Dit vind ik oprecht zo jammer, omdat wij als scare actors ons door zulke acties minder veilig voelen."



Gedragen

De TikTok-bekendheid roept iedereen op om zich te gedragen tijdens een dagje Walibi. "Hou het alsjeblieft leuk. Wij als scare actors doen wat we leuk vinden en waarvoor jullie een kaartje halen." Voorhout heeft nog zeven Fright Nights voor de boeg: vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober en donderdag 31 tot en met zondag 3 november.



Walibi's Halloween Fright Nights zijn berucht om het publiek: jaarlijks komen berichten naar buiten over opstootjes, vechtpartijen en mishandelingen. Youtubers klaagden afgelopen week nog dat het evenement overspoeld wordt door overlastgevers die zich niet aan de regels houden. Zaterdag verwelkomde het pretpark zo'n 20.000 bezoekers.