Walibi Belgium

Winteropening Walibi Belgium dit jaar met drie nieuwe themazones

De tweede editie van de winteropenstelling van Walibi Belgium komt eraan. Dit jaar zorgt het pretpark voor meerdere nieuwe winterse themazones: Chocolate Factory, Twinkle Town en Festive Tropics. De gebieden Glowing Greetings, Alpin Village, Frozen Land en Polar Playground blijven bestaan.

Twinkle Town is het parkdeel bij vrijevaltoren Dalton Terror. Chocolate Factory bevindt zich bij de attractie Silverton. Daar komt een sneeuwhelling te staan met de naam Sugar Rush. Het exotische gebied rond achtbaan Tiki-Waka en darkride Challenge of Tutankhamon gaat 's winters door het leven als Festive Tropics.

In Frozen Land keert de overdekte schaatsbaan terug, maar er is daar geen ijsshow meer te zien. Die verhuist naar het Tiki-Theater, onder de noemer Enchanted. Alpin Village huisvest voor het eerst het all-you-can-eat-restaurant Le P'tit Montagnard, waar kaasfondue op het menu staat.



Evenement

Het is de bedoeling om dit jaar 100.000 bezoekers te verwelkomen in de wintermaanden, vertelde directeur Jean-Christophe Parent afgelopen weekend tijdens een evenement voor abonnementhouders. Bij de eerste editie waren dat er nog 80.000.



Bij de bijeenkomst toonde Parent ook diverse ontwerpen van nieuwe decoraties in de themazones. Walibi Winter vindt plaats op 22 dagen tussen zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari, steeds van 11.00 tot 18.00 of 19.00 uur. Op zaterdag 28 december is het park uitverkocht.