Walibi Holland

Walibi-bezoekers komen met pijn uit spookhuis Slaughterhouse: 'Natuurlijk niet de bedoeling'

Een avondje Halloween in Walibi Holland is voor meerdere bezoekers in het water gevallen door een hardhandige acteur. Op Facebook vertelt Johanna Snoeks dat ze afgelopen weekend het spookhuis Slaughterhouse bezocht, samen met vijf vrienden. Ze kwamen met pijn weer naar buiten.

"Je weet van tevoren dat ze aan je zitten, dat je vastgebonden wordt, etcetera", schrijft Snoeks. "Allemaal helemaal dikke prima, maar het kan niet de bedoeling zijn dat je bewust pijn gedaan wordt." Dat was wel het geval bij een scène met een verdovingspistool.

Een acteur zou bewust hard met het object tegen de borst van de bezoekers geslagen hebben. "En je kan niks, want je zit vast. Als je aangeeft dat het pijn doet, gaat hij gewoon door." Alle vijf de bezoekers hadden dezelfde ervaring, zo bleek later. Snoeks gaf het na afloop aan bij een medewerkster. "Zij vertelde ons dat we niet de eersten waren die avond die het zo ervaren hadden."



Vervelend

Walibi Holland schrikt van de bevindingen. In een Facebook-reactie laat het pretpark weten actie te zullen ondernemen. "Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij gaan er zo snel mogelijk achteraan om dit op te lossen." In gesprek met Looopings noemt een woordvoerder het verhaal "ontzettend vervelend".



"We zoeken graag grenzen op, maar er overheen willen we nooit gaan", aldus de voorlichter. "Zeker niet als het over fysieke handelingen gaat. Intern worden dit soort zaken serieus genomen en direct opgepakt met zowel de acteur als de trainer." Men zegt er alles aan te doen om dit soort gevallen te voorkomen.



Malloot

Slachtoffer Snoeks heeft wel een idee wat er moet gebeuren. "Hopelijk wordt die malloot aangepakt en moet hij of zij ermee stoppen. De rest van de acteurs hebben hier geen schuld aan en is het een heel tof huis." Een ticket voor Slaughterhouse kost dit jaar 22,50 tot 25,50 euro per persoon.