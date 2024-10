Efteling: Danse Macabre

Boek Paul van Loon over Efteling-attractie Danse Macabre vertelt 'het ware verhaal'

Een boek van Paul van Loon gaat dieper in op het verhaal achter de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. De bekende schrijver werd ingeschakeld voor het maken van een griezelig kinderboek waarin details over het spookspektakel uit de doeken worden gedaan. Van Loon baseerde zich op het verhaal van de Efteling, maar bedacht er ook een hoop elementen bij.

In het boek krijgen de kinderen Florian en Isabelle van hun pleegvader Damian Sauvage te horen dat ze beslist geen bezoek mogen brengen aan een mysterieuze abdij. Stiekem gaan ze toch, op de avond in 1876 dat de Danse Macabre ten gehore wordt gebracht. Damian is violist in het orkest van dirigent Joseph Charlatan, dat in de abdij de dodendans zal spelen.

Ook de bestaande Franse componist Camille Saint-Saëns komt in het boek voor. Hij wordt "meneer Camille" genoemd. Tijdens de uitvoering komt een reusachtige, monsterlijke kat tevoorschijn, terwijl de abdij afbrokkelt en de muzikanten om het leven komen. De kinderen worden net op tijd gered door hun oppas Morgana Malfleur. Op weg naar huis zien ze een viool door de lucht zweven.



Magisch medaillon

Via een brief ontdekt Isabelle dat ze eigenlijk de achternaam Charlatan heeft en de kleindochter is van dirigent Joseph Charlatan. Samen met Morgana gaat ze op zoek naar een beloofde erfenis. Ondertussen zoekt het Onnoembare naar het meisje, in de hoop dat zij de plaats van de dirigent kan innemen. Voor vertrek ontvangt Isabelle een magisch medaillon van een onbekende vrouw in een herberg, om haar te helpen in noodsituaties.







Tijdens het avontuur komt het gezelschap in aanraking met zwijnmonsters, een angstaanjagende katvis, beerwolven en de reusachtige vogel Grock. In het verlaten huis van Joseph Charlatan treffen ze draaiorgel Esmeralda aan, vernoemd naar de overleden vrouw van de dirigent. Morgana onthult dat zij eigenlijk Esmeralda is, in het lichaam van de huishoudster van Joseph.



Zwarte koets

Ze doet een poging om Isabelle te doden. Dat mislukt, waarna de kinderen haar wegjagen en een kaart vinden met de locatie van een raadselachtig kistje erop. De kinderen ontmoeten de jongen Lukas. Ondertussen gedraagt Florian zich steeds boosaardiger sinds hij in aanraking kwam met een zwarte kat. Later verschijnt Florian plotseling in een zwarte koets, samen met meneer Camille. Ontvoerd, denkt Isabelle.



Op het kerkhof bij de abdij vinden Isabelle en Lukas uiteindelijk het kistje. Daar blijkt het hart van Joseph Charlatan in te zitten. Plotseling komen monniken voorschijn, die het meisje naar de kapel sleuren. Binnen is de geest van Joseph nog steeds bezig met het dirigeren de dodendans, al blijft meneer Camille zeer ontevreden over de uitvoering. Florian staat er ook, met een blauw en een geel oog. Hij eist het kistje op.







Honderden witte poezen

Als Joseph zijn eigen hart ziet, vraagt hij Isabelle om zijn plek als dirigent van Danse Macabre in te nemen, zodat hij vrij is. Later blijkt dat eigenlijk het Onnoembare tegen het meisje spreekt. Lukas redt haar door met een ijzeren staaf het pulserende hart te doorboren. Met behulp van het magische medaillon roept Isabella een leger van honderden witte poezen op.



Eén daarvan blijkt de ziel van Isabelle te dragen. De andere poezen zijn familieleden van het meisje, die haar beschermen tegen het Onnoembare en de vloek van Danse Macabre. Florian verandert voorgoed in een zwarte kat. Meneer Camille is de ziel van Danse Macabre, legt een witte poes uit.



De vloek

"Door zijn duistere compositie is het Onnoembare vrijgelaten uit de duisternis waar het altijd veilig opgesloten was. Dat is de vloek van Danse Macabre." De componist zal niet rusten voordat hij de juiste dirigent voor de dodendans gevonden heeft.







In een eerste epiloog - een dagboekfragment uit 1881 - schrijft Isabelle dat ze inmiddels al enkele jaren gelukkig is met Lukas. Ze vertelt dat ze nog één keer terug is gegaan naar het kerkhof om de graven van de muzikanten te bekijken die zijn gestorven op vrijdag 13 oktober 1876.



Ignatius Violinist

Het zijn pianist José Garcia Fernandez, sitarspeler Shyam Dirinder Singh, sopraan Cathérine Arbuste, onbekende violist Ignatus Violinist, organist Reinhard Benedikt Pfeiffer, harpiste Miranda 'Melody' O'Connor, dirigent Joseph Charlatan en violist Damian Sauvage. De doodgraver van het kerkhof heeft echter laten weten dat de graven leeg zijn. "Ik heb deze doden niet begraven, want er waren geen lijken!"



Een tweede epiloog speelt zich af in de toekomst: 31 oktober 2024, volgende week dus. Twee kinderen - Sophie en Achmed - ontdekken de abdij en zien twee gedaantes met een draaiorgel voorbijkomen. Het blijken Otto en Virginie Charlatan te zijn. Ze zien hun kans schoon om te profiteren van de naargeestige sfeer in het gebied, door winkels te beginnen met wondermiddeltjes tegen het kwaad. Het verhaal eindigt met Otto die gebeten wordt door een zwart katje. Sophie en Achmed horen in de verte de klanken van de Danse Macabre.



Het ware verhaal

Danse Macabre - Het Begin, zoals het boek heet, is voor 23,99 euro verkrijgbaar in de Efteling, bij boekhandels en in webwinkels. Volgens de Efteling gaat het om "het ware verhaal" met "de bloedstollende gebeurtenissen die plaatsvonden vóór het spookspektakel". Het 288 pagina's tellende boek, geschikt voor lezers vanaf 9 jaar, bevat veel kleurrijke illustraties. Die zijn verzorgd door de Efteling.