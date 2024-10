Efteling: Danse Macabre

Danse Macabre komt eraan: gigantische Efteling-reclames in Antwerpen-Centraal

Ook Vlaamse forenzen kunnen niet om de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre heen. In treinstation Antwerpen-Centraal zijn twee gigantische posters verschenen die de toevoeging promoten. Het gaat om ruim 11 meter hoge reclame-uitingen op de zijkanten van twee liften.

De Efteling ging voor de campagne in zee met advertentiebureau Clear Channel. "De twee Elevator Walls XL domineren de ruimte en trekken de aandacht van de 1,9 miljoen reizigers die elke maand passeren", zegt het bedrijf over de prestigieuze locatie.

Eén enorme reclamemuur toont het exterieur van Danse Macabre in het donker. Daar tegenover zien we het interieur van de abdij, met een gekantelde koorbank en spookdirigent Joseph Charlatan. Voor die foto's schakelde de Efteling de Vlaamse fotograaf Kris Van de Sande in. In een bericht op X poseert hij trots bij zijn werk



Tram

Dezelfde beelden werden eerder gebruikt op een tram in België. Op verschillende Nederlandse treinstations waren vorige week muzikanten aanwezig om aandacht te vragen voor Danse Macabre. De attractie opent over tien dagen, al zijn testritten met medewerkers en andere genodigden momenteel al in volle gang.