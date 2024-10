Natura Artis Magistra

Dit is de nieuwe website van dierentuin Artis

Dierentuin Artis heeft een gloednieuwe website. De Amsterdamse trekpleister koos voor een compleet nieuwe look, met de focus op drie pijlers: het Artis-dierenpark, het Groote Museum en wetenschapsmuseum Micropia. Verder is er op artis.nl veel aandacht voor de missie van Artis.

"Samen versterken we onze band met natuur, voor een leefbare toekomst voor iedereen", valt er te lezen. In het hoofdmenu, zichtbaar op elke pagina, zien we onder meer de actuele openingstijden, links naar de drie subonderwerpen en een knop voor de ticketshop.

De opmaak is opvallend rustig en overzichtelijk, met veel open ruimtes en ronde hoeken. Het kleurenschema past zich aan per thema. Zo zijn de Micropia-pagina's zwart met roze, terwijl op de dierenpagina's gebruikgemaakt wordt van groen- en blauwtinten.



Blijdorp

De lay-out heeft veel weg van de huidige website van concurrent Diergaarde Blijdorp, die een jaar geleden gelanceerd werd.