Walibi Holland

Bosjesman springt uit de struiken: Walibi Holland voegt bungee scare toe

Walibi Holland heeft een nieuw element toegevoegd aan de scare zone Tangled Twigs. Bezoekers worden nu de stuipen op het lijf gejaagd met behulp van een zogeheten bungee scare. Daarbij hangt een acteur, verkleed als een soort bosjesman, aan twee bungeekoorden op een verhoging.

Tijdens de eerste paar dagen van het evenement ontbrak dat schrikeffect nog. Nu komt af en toe een gecamoufleerde scare actor uit de bosjes gesprongen. Dankzij de koorden vliegt de acteur direct weer terug.

Hetzelfde effect werd de afgelopen jaren al eens gebruikt in de scare zones Pirates Cove en Nightmares. Tangled Twigs draait om de ongerepte natuur. Er is een verhaal bedacht over een kolonie die met offers en rituelen probeert om een aardgodin tevreden te houden.